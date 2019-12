Actualidade

Os capelães hospitalares estão preocupados com a possibilidade de despenalização da eutanásia em Portugal, considerando que se está a caminhar para um "certo abismo que vai pôr em causa as gerações futuras".

"A questão da eutanásia é uma questão muito séria. A Humanidade andou todo o tempo até agora com o princípio fundamental do respeito pela vida, da inviolabilidade da vida. Agora, em função do desejo privado, passa dessa defesa para a possibilidade de optar pela morte", lamentou hoje o padre Fernando Leite Sampaio, coordenador nacional das capelanias hospitalares.

Para este sacerdote, a questão da eutanásia "vai trazer algumas dificuldades (...), fundamentalmente, dificuldades para os doentes".