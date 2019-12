Actualidade

O presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) disse hoje à Lusa que o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) teve um "impacto grande" no custo de vida para muitos cidadãos da região.

Pedro Ribeiro afirmou que ainda não existem números concretos que permitam aferir o impacto das medidas adotadas, dada a complexidade do tipo de títulos envolvidos, sobretudo no meio ferroviário, o predominante nos movimentos pendulares para Lisboa.

Contudo, há a perceção de que houve "um impacto muito positivo" no rendimento das famílias e de que, com o aumento do custo da habitação em Lisboa, muitos estudantes passaram a optar pela deslocação diária para a capital.