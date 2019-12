Actualidade

A média mensal de passageiros nos transportes públicos no Médio Tejo cresceu mais de 10% entre abril e setembro deste ano, fruto do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos (PART), Foi hoje anunciado.

Segundo o secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), Miguel Pombeiro, todas as medidas de redução tarifária e aumento de oferta previstas no Plano de Aplicação das Dotações do PART no Médio Tejo foram concretizadas, tendo sido já aprovado em Conselho Intermunicipal a intenção de dar continuidade às medidas em 2020, "dependendo agora da formalização com a Secretaria de Estado das Infraestruturas e com os operadores".

Em resposta à Lusa, a CIMT afirma que o crescimento superior a 10% (em comparação com o período homólogo de 2018) desde o início da aplicação do PART, em abril, foi mais sentido no serviço ferroviário e no de transporte a pedido.