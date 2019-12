Actualidade

O surfista português Frederico Morais venceu o circuito mundial de qualificação (WQS) de 2019, após terminar hoje a 57.ª e última prova, o Vans World Cup of Surfing, no Havai.

'Kikas', que já tinha assegurado o regresso ao circuito mundial (WCT), somou 26.400 pontos, mais 2.600 e 3.200 do que os brasileiros Jadson André e Yago Dora, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No Vans World Cup of Surfing, no qual foi finalista em 2016, o português não foi além do 33.º lugar, ao perder na terceira ronda frente ao francês Michel Bourez e ao havaiano Cody Young, numa prova vencida pelo australiano Jack Robinson.