(CORREÇÃO) Lisboa, 03 dez 2019 (Lusa) - A ministra da Saúde lembrou hoje que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) nunca teve um crescimento de exploração anual comparável ao reforço orçamental de 800 milhões de euros proposto pelo Bloco de Esquerda para o setor.

"Nunca o SNS teve um crescimento de exploração dessa magnitude. O ano passado o crescimento foi de cerca de 500 milhões de euros e [os 800 milhões] é um número que está para além do que tem sido o aumento do financiamento do SNS", afirmou.

Questionada pelos jornalistas no final de uma cerimónia sobre os 40 anos do SNS no Palácio da Ajuda, em Lisboa, sobre as medidas apresentadas na segunda-feira pelo Bloco de Esquerda para o setor, entre as quais um reforço orçamental de 800 milhões de euros, a ministra começou por recusar comentar propostas de partidos, mas acabou por dizer que tal valor excede qualquer reforço anual feito até agora.