COP25

(CORREÇÃO DO 2.º PARÁGRAFO) Lisboa, 03 dez 2019 (Lusa) - A ativista sueca Greta Thunberg manifestou hoje gratidão pela forma como foi recebida em Lisboa, após 21 dias a viajar no mar, e apelou a todos para manterem pressão sobre os políticos com vista ao combate à crise climática.

"Sinto-me tão grata por ter feito esta viagem, por ter tido esta experiência, e tão honrada por ter chegado aqui a Lisboa", afirmou a adolescente sueca, que desembarcou ao fim da manhã na capital portuguesa, antes de viajar nos próximos dias para Madrid, onde decorre a cimeira das Nações Unidas sobre o clima (COP25). (ESCLARECE QUE GRETA THUNBERG VAI PERMANECER EM LISBOA ALGUNS DIAS ANTES DE VIAJAR PARA MADRID, EM VEZ DE SEGUIR AINDA HOJE, COMO ESTAVA PREVISTO)

Em conferência de imprensa, deixou a garantia de que não vai parar a luta para que os protestos dos jovens sejam ouvidos: