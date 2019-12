Tancos

O juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal Carlos Alexandre foi hoje designado, por sorteio, para realizar a instrução do processo do furto e achamento das armas de Tancos, disse à Lusa fonte daquele tribunal.

Segundo a mesma fonte, ainda não foi marcada qualquer data para o início da fase da instrução do processo de Tancos, tanto mais que Carlos Alexandre se encontra a realizar "diligências".

A instrução é uma fase facultativa do processo de recolha de prova que pode ser requerida pelos arguidos para contestar a acusação, sendo dirigida por um juiz, ao contrário da fase de inquérito que é dirigida pelo Ministério Público.