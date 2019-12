Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu e distinguiu hoje a seleção portuguesa de futebol de praia, que se sagrou campeã mundial no domingo, ao vencer a congénere italiana na final da competição, disputada no Paraguai.

Toda a equipa técnica portuguesa foi agraciada com o título de Grande-Oficial da Ordem do Mérito, aos jogadores campeões do mundo foi atribuído o título de Comendadores da Ordem do Mérito, e Madjer, capitão da 'equipa das quinas', foi nomeado Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

O Presidente da República elogiou o desempenho dos jogadores portugueses na Mundial do Paraguai e qualificou de "esmagadora" a vitória na competição, que deu o terceiro título mundial a Portugal.