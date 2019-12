Actualidade

O Presidente da República elogiou hoje a jovem ativista ambiental sueca Greta Thunberg, descrevendo-a como "um símbolo de juventude, de futuro, de luta", mas reiterou que recusa "tirar proveito político" da sua passagem por Portugal.

Em declarações aos jornalistas no Antigo Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa declarou-se "muito feliz" por Greta Thunberg poder estar "umas horas" em território português, "antes de ir para Madrid" para participar numa conferência das Nações Unidas sobre alterações climáticas.

"Num momento em que o mundo discute em Madrid aquilo que é um tema do presente e do futuro, é um sinal muito positivo termos entre nós um símbolo de juventude, de futuro, de luta por uma causa como são as alterações climáticas e o aquecimento global", considerou.