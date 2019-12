Actualidade

O Presidente da República registou hoje "com apreço" a tomada de posição do parlamento sobre o desaparecimento do empresário Américo Sebastião em Moçambique, bem como pelas "diligências" do Governo no apoio à sua família.

Através de uma mensagem publicada na página da Presidência da República na internet, Marcelo Rebelo de Sousa declarou registar, "com apreço, a tomada de posição da Assembleia da República na última sexta-feira, dia 29 de novembro, assim como as diligências a que tem procedido o Governo no apoio à Família de António Sebastião, tendo em vista o mesmo objetivo comum".

A Assembleia da República aprovou por unanimidade na sexta-feira um voto "de preocupação pela inexistência de conclusões relativamente ao desaparecimento do empresário Américo Sebastião, em Moçambique".