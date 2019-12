Football Leaks

A fase de instrução do processo de Rui Pinto, criador do Football Leaks, acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão, passou de 12 para 18 de dezembro.

A informação foi avançada hoje à agência Lusa por fonte do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa (TIC), acrescentado que o adiamento se deve ao impedimento do arguido e também do advogado Aníbal Pinto, por questões de agenda.

A fonte do TIC precisou que a juíza de instrução criminal (JIC) reagendou para as 10:30 de 18 de dezembro as mesmas diligências instrutórias previstas para o dia 12, como o interrogatório a Aníbal Pinto (que no requerimento de abertura de instrução pediu para ser ouvido) e o debate instrutório, após os quais a JIC deverá marcar data para a leitura da decisão instrutória.