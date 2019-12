Lítio

A diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, disse hoje no parlamento que o adiamento do programa "Sexta às 9" não teve interferência do Governo, e justificou a mudança com a programação eleitoral.

"Eu trabalho em jornalismo há 26 anos. Isto são as chamadas pressões. O jornalismo político é um jornalismo em que nós somos pressionados constantemente por fontes várias. Interferência? Seria coisa que eu jamais toleraria. Eu e a equipa que dirijo", disse a jornalista da RTP em resposta ao deputado do PS José Magalhães, numa audição parlamentar na comissão de Cultura e Comunicação, em Lisboa.

O deputado socialista tinha pedido à diretora de informação da RTP para "clarificar" se tinha sofrido interferências por parte de alguém do Governo, algo que Maria Flor Pedroso disse poder até ser "quase insultuoso".