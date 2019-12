Actualidade

O Fórum para a Competitividade alerta hoje que novas subidas do salário mínimo "sem medidas significativas de aumento da produtividade" podem provocar entre 50 mil e 100 mil novos desempregados.

"Novas subidas extraordinárias do salário mínimo, sem medidas significativas de aumento da produtividade, podem traduzir-se em aumentos substanciais do número de desempregados (entre 50 mil e 100 mil), da taxa de desemprego (entre um e dois pontos percentuais), bem como numa degradação das contas externas", indica o Fórum para Competitividade na nota de conjuntura de novembro, hoje divulgada.

A entidade prossegue que este aumento do desemprego pode verificar-se "quer no setor não transacionável, se o Estado não atualizar os preços a fornecedores, quer no setor transacionável, que não tem hipótese de repercutir o aumento de custos em preços superiores".