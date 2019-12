Actualidade

O treinador Vítor Oliveira assegurou hoje um Gil Vicente novamente focado em contrariar o favoritismo do Sporting, em vésperas de reencontrar os 'leões' na Taça da Liga de futebol, após o triunfo (3-1) caseiro na I Liga.

"No último jogo [no domingo], ganhámos com mérito e não expusemos fragilidades nenhumas do adversário, mas podemos lutar poucas vezes contra a realidade, que traduz um Sporting melhor que o Gil Vicente. Vamos tentar provocar outra surpresa", analisou o técnico, na conferência de antevisão do duelo de quarta-feira, no Estádio Cidade de Barcelos.

Vítor Oliveira espera que os 'leões' regressem "mais precavidos" e tragam "uma resposta diferente", mas repisou os comentários tecidos no final do encontro de domingo sobre a qualidade do plantel lisboeta.