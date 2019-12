Lítio

A diretora de informação da RTP, Maria Flor Pedroso, disse hoje que "não chegou a informação de que havia notícia" sobre o lítio à direção da estação, referindo-se ao adiamento do programa 'Sexta às 9'.

"Esta direção de informação não guarda notícias na gaveta. À direção de informação, à coordenação da RTP, não chegou a informação de que havia a notícia X e que estava pronta para ir para o ar", disse Maria Flor Pedroso no parlamento sobre a emissão do programa 'Sexta às 9' que foi adiada para outubro, e cujo tema estava relacionado com a exploração de lítio.

No entanto, anteriormente, a diretora da RTP disse que a direção "sabia que isto [o lítio] estava a ser investigado", mas que ninguém abordou a estrutura com a abordagem "há isto, vou fazer, vamos programar".