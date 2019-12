Actualidade

O PCP vai confrontar na quarta-feira o conselho de fiscalização dos serviços de informações com "imputações" recentes de ex-responsáveis de que não fiscaliza "nada" porque há dados que lhe são "ocultados" pelas "secretas".

O deputado comunista António Filipe disse hoje à Lusa que colocará esta questão aos membros do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP), na audição conjunta da comissão de Assuntos Constitucionais e da Defesa Nacional, que decorrerá à porta fechada, na quarta-feira de manhã, depois das revelações do ex-agente condenado Carvalhão Gil à revista Sábado de que existem práticas ilegais e que o conselho "é enganado porque se deixa enganar" pelas "secretas".

Além de perguntar se o CFSIRP investigou estas alegações, António Filipe quer também saber ouvir como o conselho "se sente no exercício das suas funções ao saber quem é acusado publicamente por ex-responsáveis dos serviços de fiscalizar sem ter a possibilidade de fiscalizar nada" e que há "ilegalidades que lhe passem todas ao lado porque os serviços teriam uma espécie de serviço clandestino cuja atuação [lhe] é ocultada".