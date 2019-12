Actualidade

O português Sérgio Martins está nomeado para os prémios Annie, considerados os 'Óscares do cinema de animação', na categoria de Melhor Direção de Animação em Longa Metragem, pelo filme "Klaus", da espanhola SPA Studios e disponível na plataforma Netflix.

De acordo com a instituição cultural Casa da Animação, dedicada à promoção e divulgação, nacional e internacional, do cinema de animação produzido em Portugal, "há ainda mais uma presença portuguesa nomeada para estes prémios, que são considerados os óscares do cinema de animação: Sérgio Martins está nomeado para Melhor Direção de Animação em Longa Metragem pelo filme 'Klaus'".

Além de Sérgio Martins, há duas curtas-metragens portuguesas nomeadas aos prémios Annie, atribuídos anualmente pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.