Actualidade

A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou hoje o novo Regulamento de Gestão de Resíduos, Limpeza e Higiene Urbana, que prevê medidas como a proibição do uso de plástico não reciclável em espaços públicos e o agravamento de coimas.

O regulamento proposto pela autarquia, liderada pelo PS, mereceu os votos favoráveis dos socialistas, BE, PEV e de sete deputados independentes, a abstenção do PAN e os votos contra do PCP, PSD, PPM, MPT, CDS-PP e de três eleitos independentes.

O documento já tinha sido aprovado em outubro, em reunião do executivo municipal, com os votos contra do CDS-PP e PCP e os votos favoráveis dos restantes partidos (PS, BE e PSD), tendo o vereador da Higiene Urbana, Carlos Castro (PS), assegurado à Lusa que o objetivo da autarquia é que o novo regulamento "entre em vigor no dia 01 de janeiro de 2020".