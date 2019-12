Actualidade

O Partido Social Liberal (PSL), ex-formação política do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, anunciou hoje punições a 18 deputados, incluindo a suspensão do filho do chefe de Estado Eduardo Bolsonaro, segundo a imprensa local.

Eduardo Bolsonaro, que é líder do PSL na Câmara dos Deputados, foi suspenso das suas funções partidárias por 12 meses.

Os deputados em causa foram punidos, com castigos que vão de advertências até à suspensão das atividades partidárias, por tentarem afastar o presidente do partido, Luciano Bivar, da liderança daquela formação política.