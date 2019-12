Actualidade

O Governo dos Açores pretende criar novas áreas marinhas protegidas no arquipélago, introduzir novos limites de capturas e abolir algumas artes de pesca, medidas que estão a deixar o setor "à beira de um ataque de nervos".

"Compreendemos que, no início, são sempre difíceis estas medidas serem aceites, mas julgamos que, da forma como vão ser implementadas, terão certamente benefícios, a médio prazo, para as pescas", justificou o secretário regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, à saída do Conselho Regional das Pescas, que esteve reunido esta tarde na cidade da Horta.

Uma das propostas do executivo socialista, apresentada aos parceiros sociais que compõem este órgão consultivo do Governo Regional, é a criação de novas áreas marinhas protegidas, que abrangem dois dos maiores bancos de pesca do arquipélago: o Banco Princesa Alice (situado entre as ilhas São Miguel e Terceira) e o Banco Mar de Prata (situado ao largo de São Miguel).