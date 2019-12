Actualidade

A banda norte-americana Faith No More é a mais recente confirmação no festival Alive, que vai decorrer em julho de 2020, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, Lisboa, anunciou hoje a organização.

"A banda americana junta-se ao cartaz do festival no dia 10 de julho e sobe ao palco no mesmo dia de Billie Eilish, Finneas, Cage The Elephant e Anderson .Paak & The Free Nationals", refere em comunicado a promotora do festival.

O quinteto liderado por Mike Patton tocou pela última vez na Europa em junho de 2015, após o lançamento de "Sol Invictus".