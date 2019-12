Actualidade

O Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup) acusou hoje o ministro Manuel Heitor de prestar informações erradas ao parlamento sobre o número de docentes no ensino superior, erros que, afirmam, também constam do Contrato de Legislatura assinado com as instituições.

"Nós temos a certeza absoluta de que o ministro Manuel Heitor errou, e queremos comprovar isso no parlamento. Nós esperamos poder ser chamados ao parlamento para provar que o ministro errou e só não o acusamos de mentir, porque não sabemos se ele errou conscientemente", disse à Lusa o presidente do SNESup, Gonçalo Leite Velho.

Na audição de hoje no parlamento, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior defendeu, contrariando os números que os deputados lhe apresentaram, que houve um crescimento do número de docentes de carreira nos últimos anos e que os casos de professores convidado ou com estatuto de colaboração sem remuneração pelas horas que lecionam são "casos pontuais", de apenas 174 num universo de milhares.