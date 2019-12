Actualidade

O Prémio Turner 2019 foi hoje atribuído, em Londres, aos artistas Lawrence Abu Hamdan, Helen Cammock, Tai Shani e Oscar Murillo, os quatro finalistas que decidiram unir-se num coletivo, de forma inédita, e que o júri aceitou distinguir.

Os direitos humanos e os direitos das mulheres, a Irlanda do Norte, as repercussões sociais da globalização e a importância da memória são vetores que atravessam o trabalho destes artistas, que alertaram hoje para a "destruição dos serviços sociais" e para "o ambiente de radicalismo, de fascismo e racismo, de brutalidade" que se vive atualmente.

No momento do anúncio do prémio, a audiência foi surpreendida pelo facto de os quatro artistas terem decidido, de forma inédita, unir-se num coletivo, pedindo ao júri que assim os aceitasse, ao que o júri respondeu afirmativamente de forma unânime.