Cabo Verde e Timor-Leste estão "bem encaminhados" para conseguir erradicar a malária em 2020, enquanto Moçambique continua entre os países com mais casos registados em 2018, segundo um relatório divulgado hoje em Genebra.

De acordo com o relatório anual sobre malária da Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença causou em 2018 mais de 400 mil mortes, 380 mil em África e 270 mil de crianças menores de cinco anos.

As estimativas da OMS apontam ainda que no ano passado foram registados 228 milhões novos casos de malária em todo o mundo, 213 milhões dos quais em África (212 milhões em 2017), com seis países a concentrarem quase metade das infeções.