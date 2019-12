Actualidade

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu hoje a concentração dos esforços de prevenção e tratamento nas grávidas e nas crianças, para conseguir alcançar progressos no combate à malária.

"As mulheres grávidas e as crianças são as mais vulneráveis à malária e não podemos fazer progressos sem nos concentrarmos nestes dois grupos", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Tedros Adhanom Ghebreyesus falava, em Genebra, no âmbito do lançamento do Relatório Global sobre Malária 2019, que revela que, no ano passado, a malária afetou 228 milhões de pessoas e matou cerca de 405 mil, na sua maioria na África Subsariana.