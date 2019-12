Venezuela

Os países subscritores do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR) aprovaram na terça-feira uma resolução com sanções que restringem a circulação e os recursos financeiros de 29 pessoas ligadas ao regime venezuelano, incluindo o próprio Nicolás Maduro.

A aprovação das sanções teve lugar durante um encontro realizado na cidade de Bogotá, Colômbia, e foi anunciado pela ministra colombiana de Relações Exteriores, Claudia Blum.

"Foi adotada hoje uma lista inicial de pessoas associadas ao regime de [Nicolás] Maduro (...) e decidiu-se ativar os mecanismos de cooperação, as medidas, diligências e outros procedimentos necessários, de acordo com as leis nacionais [de cada Estado-membro], em termos de informação financeira", anunciou.