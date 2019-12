Açores/Mau tempo

O capitão do porto de Santa Cruz das Flores publicou um edital abrindo a navegação do porto comercial para barcos até 90 metros, situação imprescindível para a retoma da normalidade após o furacão "Lorenzo".

"O porto comercial, a marina e o núcleo de pesca encontram-se abertos à navegação", embora condicionados, frisa-se no edital de terça-feira à noite.

No caso do cais comercial, o porto "pode ser praticado durante a noite, devendo para o efeito ser contactada em antecedência a Autoridade Portuária e a Autoridade Marítima", e "pode ser praticado o cais -5, para navios até 90 metros de comprimento e com calado até cinco metros", frisa o edital.