O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) brasileiro autorizou na terça-feira o uso de assinaturas eletrónicas para criação de partidos políticos, mas exige regulamentação, num momento em que o Presidente daquele país está a formar o "Aliança pelo Brasil".

Jair Bolsonaro pretende viabilizar o novo partido a tempo de lançar candidatos às eleições municipais de 2020, o que exige aprovação do tribunal eleitoral até abril.

Mas, segundo a presidente do TSE, Rosa Weber, as soluções não estarão prontas para as eleições municipais de 2020, uma vez que o tribunal não tem recursos para verificar a autenticidade das assinaturas que serão entregues pelos partidos.