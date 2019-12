Actualidade

(CORREÇÃO NO 1.º PARÁGRAFO) Los Angeles, Estados Unidos, 04 dez 2019 (Lusa) - A legislação conhecida como "AMIGOS Act", que abre duas categorias de vistos de negócios a portugueses nos EUA, foi aprovada terça-feira à noite (esta madrugada em Lisboa) com apoio bipartidário na Câmara dos Representantes do Congresso. (APROVAÇÃO OCORREU NA TERÇA-FEIRA À NOITE EM WASHINGTON, MADRUGADA EM LISBOA)

O congressista lusodescendente Jim Costa, que copatrocinou a legislação introduzida pelo democrata David Cicilline no início da sessão legislativa, em janeiro, apelou aos membros do Senado dos Estados Unidos que sigam o exemplo da Câmara dos Representantes.

"Peço agora ao Senado que se junte à Câmara e adote esta legislação de senso comum que trará prosperidade partilhada aos nossos dois grandes países", afirmou Jim Costa, em comunicado.