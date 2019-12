Actualidade

A China condenou hoje a aprovação pelo Congresso norte-americano de um projeto de lei que visa punir abusos dos direitos humanos na região chinesa do Xinjiang, e alertou que retaliará "à medida que a situação se desenvolver".

O projeto de lei prevê sanções contra as autoridades chinesas pelo seu suposto envolvimento em "abusos" contra a minoria étnica chinesa de origem muçulmana uigur, na região de Xinjiang, extremo noroeste da China.

"Esta lei deliberadamente difama a situação dos direitos humanos em Xinjiang e os esforços da China para combater o terrorismo", considerou hoje a porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Hua Chunying, em comunicado. O texto "ataca maliciosamente as políticas do Governo chinês", acrescentou.