Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) decidiu suspender a negociação das ações da VAA - Vista Alegre Atlantis - SGPS, SA, que comunicou um aumento de capital superior a 12 milhões de euros.

Numa nota enviada à CMVM, a Vista Alegre explica que, caso este aumento de 12,1 milhões de euros se concretize, o capital da Sociedade passa a ser superior a 134 milhões de euros.

"A subscrição do Aumento de Capital será efetuada no âmbito de uma oferta particular junto de investidores qualificados, a ter lugar em 04 e 05 de dezembro de 2019, de 15.240.914 novas ações ordinárias, escriturais e nominativas, representativas de aproximadamente 10% do capital social atual da Sociedade, com o valor nominal de Euro0,80 cada ("Novas Ações") e com um montante mínimo de subscrição de Euro100.000,00 por subscritor ("Oferta")", explica o comunicado da empresa.