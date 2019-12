Actualidade

O Partido Social Democrata (SPD) pode votar na sexta-feira a saída da "Grande Coligação" que governa o Alemanha e conduzir o país a novas eleições.

A possibilidade assenta no facto de o SPD ter escolhido dois líderes que defendem uma viragem à esquerda e o corte com a União Democrata Cristã (CDU), o partido da chanceler Angela Merkel.

A poucos dias do congresso do SPD, que começa esta sexta-feira, e se prolonga até domingo, multiplicam-se as reações e os receios sobre o futuro político do país. Se por um lado, a ala esquerda que agora lidera o SPD quer renegociar os termos da coligação, a CDU já disse não estar disposta a estabelecer novas conversações.