A diretora da Academia para a Educação Política (Akademie für Politische Bildung), Ursula Münch, acredita que é "altamente improvável" que o Partido Social Democrata (SPD) da Alemanha vença as próximas eleições legislativas depois de ter escolhido uma nova liderança.

"O SPD recebeu apenas 20,5% dos votos na última eleição do Bundestag [parlamento] em setembro de 2017. De acordo com as sondagens atuais está agora perto dos 14%. Não só acho altamente improvável que o partido ganhe as próximas eleições, como o próprio copresidente recém-eleito, Walter-Borjans também parece considerar uma vitória pouco realista", sublinha à agência Lusa a politóloga.

Ao contrário das previsões da maioria dos analistas, Norbert Walter-Borjans, ex-secretário das Finanças do Estado da Renânia do Norte-Vestfália, e a deputada Saskia Esken venceram a eleição pela liderança do partido de centro-esquerda com 53,06% dos votos, que se realizou no passado fim de semana.