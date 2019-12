Actualidade

Os chefes de Estado dos Estados-membros do Mercosul [Mercado Comum do Sul] reúnem-se quinta-feira em Bento Gonçalves, no Brasil, sem expectativas de avanços em negociações centrais e entre mudanças de governos que se podem refletir em mudanças na organização.

Nesta cimeira semestral do Mercosul não se antecipam grandes decisões devido ao vazio de poder que se vislumbra.

Dos quatro Estados-membros, os governos da Argentina e do Uruguai foram derrotados nas urnas e os seus sucessores eleitos não foram convidados.