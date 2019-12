Actualidade

Os processos de troca de informação e reporte de saldos de contas permitiram à AT detetar mais 921 contribuintes particulares de elevado rendimento aumentado para quase dois mil este universo, adiantou hoje o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

"Com a troca de informação automática que nós tivemos, com as informações como por exemplo o reporte de saldos bancários, o cadastro individual de contribuintes de elevada capacidade, acrescentou aos 758 que existem hoje, mais 921, estando hoje mais próximos dos dois mil", referiu António Mendonça Mendes.

O secretário de Estado dos Assuntos, António Mendonça Mendes, Fiscais está a ser ouvido na Comissão de Orçamento e Finanças sobre o Relatório de Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2018.