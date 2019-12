Açores/Mau tempo

O Governo dos Açores vai avançar com a contratação de um navio para garantir o abastecimento de carga às Flores, ilha açoriana afetada pela passagem do furacão "Lorenzo", foi hoje anunciado.

Na terça-feira, a Autoridade Marítima publicou o edital que altera as condições de utilização do Porto das Lajes das Flores, aumentando para 90 metros de comprimento e cinco metros de calado os limites dos navios que podem, a partir de agora, operar na infraestrutura portuária que ficou totalmente destruída na sequência da passagem do furacão.

Numa nota enviada às redações, o Governo açoriano refere ter "dado orientações à Atlânticoline" para que a empresa de transportes marítimos pública dos Açores "efetuasse uma pesquisa de mercado no sentido de identificar navios com as características necessárias para operar no Porto das Lajes das Flores, após alterado o edital da Autoridade Marítima".