Actualidade

A ministra da Saúde e a diretora-geral de Saúde foram hoje chamadas ao parlamento para dar explicações sobre o aumento das taxas da mortalidade infantil e materna em 2018.

A Comissão Parlamentar de Saúde aprovou hoje um requerimento do Bloco de Esquerda a solicitar a audição da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, "sobre aumento da taxa de mortalidade materna", e um outro, do PSD, que pede a audição da mesma responsável e da ministra da Saúde "a propósito do aumento da mortalidade infantil e materna verificado em 2018".

Ambos os requerimentos foram aprovados por unanimidade.