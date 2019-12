Actualidade

A nova presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse hoje estar "preocupada com os profundos cortes" previstos na proposta finlandesa para o orçamento da União Europeia (UE) para 2021-2027, em áreas como Defesa e economia verde.

"Estou preocupada com os profundos cortes que estão nesta proposta em comparação com a proposta da Comissão", declarou hoje a presidente do executivo comunitário, que falava em conferência de imprensa, em Bruxelas, após a sua primeira reunião do novo colégio de comissários.

Isto porque estão previstos "cortes profundos em políticas que são chave para a agenda estratégica, como na Frontex [Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira], na Defesa, na área digital ou na economia verde", acrescentou Ursula von der Leyen.