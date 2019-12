Actualidade

A nadadora portuguesa Diana Durães apurou-se hoje para a final da prova dos 800 metros dos Europeus de piscina curta, batendo o recorde nacional na distância.

Em Glasgow, na Escócia, a atleta do Benfica foi sétima classificada na terceira e última eliminatória, com um tempo de 8.20,97 minutos, e garantiu a presença na final, igualmente com a sétima melhor marca das oito finalistas.

O novo recorde português retira mais de dois segundos ao anterior máximo, de 8.23,23 minutos, que tinha sido estabelecido pela nadadora natural de Fafe em dezembro de 2018, nos Campeonatos Nacionais Juniores e Seniores, em Felgueiras.