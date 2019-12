Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 04 dez 2019 (Lusa) - Cada devedor tem em média dois contratos de crédito e relaciona-se com dois bancos, segundo dados do Banco de Portugal (BdP), que contabiliza atualmente 11 milhões de contratos ativos no montante de 25 mil milhões de euros.

Os valores foram sinalizados hoje pelo diretor de departamento de Estatística do BdP, António Marques Garcia, durante uma conferência em Lisboa, organizada pela Associação de Instituições de Crédito Especializado (ASFAC). (NOVA VERSÃO PARA CORRIGIR O CARGO DE ANTÓNIO MARQUES GARCIA QUE É DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO BANCO DE PORTUGAL E NÃO DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPERVISÃO COMPORTAMENTAL)

Na sua intervenção, o responsável manifestou preocupação com o facto do crédito concedido nos últimos meses estar a acelerar, bem como o facto de os novos contratos estarem a ter um prazo mais elevado do que no passado.