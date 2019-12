Actualidade

O coletivo de artistas Berru foi o vencedor do prémio Sonae Media Art com o projeto "Systems Synthesis", que cruza arte, tecnologia e ambiente, foi hoje anunciado.

O anúncio do prémio decorreu hoje no Museu Nacional de Arte Contemporânea, em Lisboa, onde as obras concorrentes estão expostas desde 28 de novembro.

O projeto vencedor assinado pelo coletivo Berru (Bernardo Bordalo, Mariana Vilanova, Rui Nó e Sérgio Coutinho) consiste num sistema biológico de cerca de dois metros de diâmetro, composto por plantas e outras organismos, que foi transportado de um terreno urbano abandonado para o espaço expositivo.