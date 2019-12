Actualidade

O Irão e o apoio dos Estados Unidos a Israel são o foco do encontro em Lisboa entre o primeiro-ministro israelita e o secretário de Estado norte-americano, disse hoje Benjamin Netanyahu ao partir de Telavive para Portugal.

"No domingo falei com o presidente (norte-americano Donald) Trump. A conversa centrou-se principalmente no Irão. A continuação desta conversa com o secretário de Estado (Mike) Pompeo focar-se-á principalmente no Irão e em duas outras questões: a aliança defensiva com os EUA, que eu gostaria de desenvolver, e o futuro reconhecimento norte-americano da aplicação da soberania israelita no vale do Jordão. Estas são questões muito importantes", declarou o primeiro-ministro israelita em funções aos jornalistas no aeroporto Ben Gurion, segundo extratos divulgados pela sua assessoria de imprensa.

"Vou agora partir para Lisboa onde me encontrarei com o primeiro-ministro português (António Costa). No entanto, o meu principal objetivo é, em primeiro lugar, encontrar-me com o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo", disse Netanyahu.