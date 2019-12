Actualidade

A dupla de DJ belgas Dimitri Vegas & Like Mike são a primeira confirmação para o festival RFM Somnii 2020, que decorre em julho na Praia do Relógio, na Figueira da Foz, foi hoje anunciado.

"A primeira grande confirmação da 8.ª edição do RFM Somnii são os irmãos belgas Dimitri Vegas & Like Mike, a atual super dupla de DJ #1 do Top 100, daquela que é considerada a maior referência mundial dedicada à música eletrónica", refere a promotora do festival num comunicado hoje divulgado.

"Nas diversas plataformas 'online', são considerados pesos pesados da indústria, com constantes milhões de visualizações e seguidores. Os números falam por si, 13 milhões de seguidores no Facebook, quatro milhões no Instagram e um total de 67 milhões de subscrições no Youtube", recorda a promotora.