Actualidade

O BE considerou hoje "uma vergonha" a visita a Portugal do primeiro-ministro israelita, um "corrupto e criminoso de guerra", com o PCP a condenar o país como "cicerone no guião para a guerra como foi com o Iraque".

Nas declarações políticas que hoje decorrem no parlamento, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, criticou o facto de "daqui a poucas horas o primeiro-ministro israelita", Benjamin Netanyahu, aterrar em Portugal para uma visita que considerou ser, em primeiro lugar, "uma vergonha para o país".

"Benjamin Netanyahu não é só um primeiro-ministro israelita. Corrupto, criminoso de guerra, colonialista, todos os dias atenta contra resoluções das organizações das Nações Unidas e vem cá a Portugal à procura de aliados para a criação de um novo 'apartheid' naquela região para garantir que consegue a anexação final do Vale do Jordão", condenou.