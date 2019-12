Actualidade

O ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, considerou hoje que algum "mediatismo" e "exploração política" estão a aumentar o sentimento de insegurança da população além do pico de ocorrências nas últimas semanas na Praia.

A posição foi assumida em entrevista à agência Lusa pelo ministro Paulo Rocha, numa altura em que a capital cabo-verdiana enfrenta um pico de crimes violentos, nomeadamente homicídios.

Segundo o governante que lidera o Ministério da Administração Interna (MAI), Cabo Verde contabiliza desde o início do ano 31 homicídios (o último dos quais no sábado, na Praia), contra os 37 em todo o ano de 2018 e 38 no ano anterior. Do total de homicídios registados em Cabo Verde em 2019, mais de metade (17) aconteceram na Praia, contra as 11 ocorrências de 2018.