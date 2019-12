Actualidade

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas anunciou hoje que o Centro de Atendimento Consular (CAC), que atualmente atende portugueses residentes em Espanha e Reino Unido, vai ser alargado no próximo ano a outros países europeus e africanos.

O anúncio de Berta Nunes foi feito aos jornalistas no final de uma visita em conjunto com a secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Fátima Fonseca, às instalações do CAC, em Lisboa.

O CAC foi criado para agilizar o agendamento de atos consulares, através de atendimento telefónico e da receção de correio eletrónico.