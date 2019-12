Actualidade

Um robot adaptado às encostas do Douro, que faz a monitorização da vinha e pode, no futuro, vir a fazer trabalhos de pulverização de precisão e poda, está a ser desenvolvido no âmbito do projeto Romovi.

"É a única plataforma que temos neste momento que é compatível a andar nas vinhas de encosta do Douro. Estamos a falar de terrenos com declive acentuado e onde o GPS nem sempre está disponível", afirmou hoje à agência Lusa o investigador Filipe Santos, do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC-TEC).

O robot Romovi foi hoje apresentado na Quinta do Seixo, em Tabuaço, concelho de Viseu, no âmbito do 'workshop' "mecanização e automatização em viticultura de encosta".