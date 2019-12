Sporting

O treinador de guarda-redes Nelson Pereira afirmou hoje que ouviu alguém que participou no ataque à academia do Sporting. em Alcochete, gritar no vestiário "'isto correu mal, vamos embora daqui'".

Nelson Pereira, à data dos factos treinador dos guarda-redes da equipa principal do Sporting, foi ouvido esta tarde como testemunha na nona sessão do julgamento da invasão à academia 'leonina', em 15 de maio de 2018, que decorre no Tribunal de Monsanto, em Lisboa.

"Há uma frase que guardo, quando alguém gritou bem alto:'isto correu mal, vamos embora daqui'. E começaram todos a sair do vestiário. Os jogadores estavam em pânico. Fiquei por ali a tentar dar algum apoio aos jogadores, alguns choravam, outros gritavam que iam embora", relatou ao coletivo de juízes o atual coordenador técnico na Academia do Sporting.