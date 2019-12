Actualidade

A Polícia Nacional cabo-verdiana perde anualmente quase meia centena de efetivos, entre reformas e agentes que emigram, e apenas consegue formar 120, o que está a dificultar o reforço do contingente, que ronda os 1.900 policiais.

Os dados foram avançados em entrevista à agência Lusa pelo ministro da Administração Interna de Cabo Verde, Paulo Rocha, numa altura em que a capital cabo-verdiana enfrenta um pico de criminalidade violenta.

Segundo o governante, a Polícia Nacional conta atualmente com pouco mais de 1.900 efetivos (para quase 600.000 habitantes e 750.000 turistas anuais), distribuídos por esquadras e postos nos 22 municípios do país e nas diferentes unidades, do patrulhamento à Polícia Marítima, passando ainda pela Divisão de Estrangeiros e Fronteiras.