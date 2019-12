Actualidade

Astrónomos encontraram pela primeira vez vestígios de um planeta gigante em torno de uma estrela anã branca, uma descoberta que poderá dar pistas sobre o futuro do Sistema Solar, divulgou hoje o Observatório Europeu do Sul (OES) em comunicado.

O planeta, do tipo Neptuno e que estará a evaporar-se, revela uma órbita próxima da estrela "WDJ0914+1914", o remanescente de uma estrela como o Sol. A maioria das estrelas, incluindo o Sol, irá acabar possivelmente como anãs brancas.

"Este sistema único dá-nos pistas de como poderá ser o nosso próprio Sistema Solar num futuro distante", realça o OES, que opera o telescópio VLT, com que foram feitas as observações, a partir do Chile.